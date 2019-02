Rapid-Sportchef im Porträt: Fredy Bickel, Buhmann und Mensch

Auch bei Sasa Kalajdzic hätte Bickel, überzeugt vom riesigen Potenzial des 2-Meter-Mannes, die Ablöse von mehr als 1,5 Millionen abgenickt. Aber als statt der angekündigten Unterschrift noch eine neue Forderung kam, war für die Klubspitze Schluss.

Ärger mit "Kreditkarte"

Begonnen hatte das Theater mit der vom Verein – ganz zufällig vor der Versammlung der kritischen Mitglieder – in Aussicht gestellten „Kreditkarte“. Nicht dazu gesagt wurde, dass damals nur eine kleinere Summe freigegeben wurde. Ohne den folgenden Aufstieg gegen die Rangers (verbunden mit Millioneneinnahmen) wäre Bickel am Transfermarkt also in eine nahezu aussichtslose Position gebracht worden. Er hat daraus seine Schlüsse gezogen und will künftig nicht mehr alles auf seine schmalen Schultern laden (lassen).