Sieg von Rapid: Diese Vorbereitung war reine Nervensache

Die Zeit des Testens ist vorbei. Das 5:2 gegen Triglav Kranj war die Generalprobe von Rapid für den ausverkauften Europa-League-Hit gegen Inter Mailand am Donnerstag.

Dementsprechend ernst hat Trainer Didi Kühbauer den Probelauf im Prater gegen den Neunten aus Slowenien genommen: Aliou Badji durfte nach nur einem Training lediglich aufwärmen – Berisha stürmte. Thurnwald war die Überraschung rechts vorne, verstauchte sich aber noch vor der Pause den Knöchel.

Anfängliche Schwächen

In Hälfte zwei wurde aus einem 1:1 mit vielen Defensivschwächen noch ein klarer Sieg mit drei Elfmeter-Toren. „Thurnwald war in der Vorbereitung stark, es sind aber ein paar Plätze in der Startelf noch offen“, sagt Kühbauer, der den Auftritt nach dem Wechsel ausdrücklich lobte.