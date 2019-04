Premier League: Das Finale der besten Fußballiga der Welt

Liverpool wartete in der Premier League am Mittwoch vergeblich auf Schützenhilfe des Erzrivalen Manchester United. Mit der 0:2-Heimniederlage gegen Manchester City im Derby rutschte die Klopp-Elf wieder auf Tabellenrang zwei zurück und muss nun mit dem Vereinsrekord von 88 Punkten weiter auf einen Ausrutscher der "Citizens" in den verbliebenen drei Runden hoffen. Am heutigen Freitag ist Liverpool jedenfalls gegen Huddersfield gefordert (21 Uhr).

In der 65. Episode des Sportpodcasts spricht Kurier-Redakteur Tom Schaffer über den rekordverdächtigen Titelkampf in der englischen Liga, die Saisonbilanz der Verfolger Tottenham, Chelsea, Arsenal und Manchester United sowie die aktuelle Situation von Marko Arnautovic bei West Ham United.