Zoran Barisic: Im neuen Gewand an die alte Wirkungsstätte

Als Zoran Barisic noch Rapid-Trainer war, nannte er einen einzigen Grund, um den geliebten Trainingsanzug auszuziehen: Nach einer Qualifikation für die Champions League hätte Barisic in der schicken Eliteliga im Anzug gecoacht. Das Projekt scheiterte an wenigen Zentimetern, als Prosenik 2015 gegen Donezk (2:2) in der Nachspielzeit die Stange traf.