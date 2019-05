Bettler oder Millionäre? Was heimische Profi-Kicker verdienen

In der Bundesliga sind es zudem 12,4 Prozent der Spieler, die von sich behaupten, finanziell ausgesorgt zu haben. Deutlich weniger sind es in der 2. Liga, hier sind es 5,6 Prozent. Ebenfalls befragt wurden die Fußballer zum Videobeweis und ihrem Ansehen in der Öffentlichkeit. Am vergangenen Mittwoch lud die VdF schließlich zum Thema "Bettler oder Millionär" zu einer Podiumsdiskussion, um die Ergebnisse zu präsentieren und debattieren. Das Gespräch wurde für den Kurier-Sportpodcast aufgezeichnet.

Teil 1: "Großer Unterschied zwischen Viel- und Wenig-Verdienern"