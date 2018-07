Diese acht Nationen stehen im WM-Viertelfinale

Ein bisschen Glück hat auch England auf dem Weg ins Viertelfinale gebraucht - aber nach dem ersten Erfolg in einem WM-Elfmeterschießen träumen die Three Lions vom ganz großen Triumph. Erstmals seit 1966 soll der WM-Titel ins Mutterland des Fußballs geholt werden. Dafür braucht es gegen Schweden aber eine Steigerung. Vorteil für England: Stürmer Harry Kane ist in der Form seines Lebens, mit sechs Treffern bei dieser Endrunde aktuell bester Torschütze. Bleibt Kane treffsicher, sollte es gegen die Schweden zum Aufstieg reichen. Nach dem langen Arbeitstag am Dienstag könnten die englischen Beine aber ein wenig müde sein.

KURIER-Tipp: England siegt mit 2:1 nach Verlängerung

Viertelfinale 4: Russland gegen Kroatien

Samstag, 7. Juli, 20.00 Uhr, Fisht-Stadion, Sotschi

Es grenzt fast an ein russisches Sommermärchen, dass die Sbornaja bei der Weltmeisterschaft im eigenen Land noch nicht Feierabend hat. Mit Gruppenplatz zwei hinter Uruguay haben die Russen das Optimum in der Vorrunde erreicht - und hatten mit Spanien sicher einen der schwerstmöglichen Gegner im Achtelfinale. Der Auftritt Russlands war zwar weder attraktiv noch in irgendeiner Form überlegen, aber effektiv und letztlich gewinnbringend. Die Schützenfeste zum Auftakt gegen Saudi-Arabien und Ägypten geben zudem nach wie vor Auftrieb, und mit dem aufstrebenden Jungstar Aleksandr Golovin sowie Spanien-Legionär Denis Cheryshev haben die Russen zwei der positiven Überraschungen des Turniers im Kader.