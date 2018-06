Uruguay schlug Portugal, Cavani stahl Ronaldo die Show

Um 21.55 Uhr verabschiedete sich auch der zweite weltbeste Fußballer, Ronaldo, von der WM 2018. Knappe vier Stunden davor hatte schon der erste, Messi, den Hut nehmen müssen. Der 30. Juni 2018 geht somit in die Geschichte ein als Tag, an dem jene beiden Spieler, die WM-Bühne verließen, die seit mehr als einem Jahrzehnt den Weltfußball dominieren. Portugal verlor gegen Uruguay.

Ronaldo war eigentlich bei guter Laune in seinem 38. Spiel bei einem großen Turnier (WM oder EM), womit er mit Rekordhalter Bastian Schweinsteiger gleichzog. Er hatte gleich zu Beginn ein paar leichtfüßige Aktionen anzubieten und einen Schuss, der für lange Zeit die einzige Chance Portugals sein sollte.

Denn kurz danach ging Uruguay durch Cavani per Schulter in Führung. Den Ball servierte ihm sein Freund Luis Suárez punktgenau – 1:0 (7.). Die Führung ermöglichte Uruguay, den gewohnten Stil noch intensiver zu pflegen. Im Angriff vertraute man der außergewöhnlichen Klasse der Señores Suárez und Cavani, in der Defensive rührte man Beton an und ließ Portugal immer wieder anrennen. Ein weiterer Beweis dafür, weshalb Uruguay in der Vorrunde ohne Gegentor geblieben war.