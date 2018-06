Frankreich eliminiert Argentinien nach Tor-Festival

Schnelle Führung

Und es brachte den Erfolg. Nachdem Griezmann schon in der 9. Minute einen Freistoß aus rund 20 Metern an die Latte gesetzt hatte, traf der Atlético-Star vier Minuten später. Banega verlor im Angriffsspiel den Ball, Mbappé machte sich auf die Reise, lief den Argentiniern auf und davon – ehe der Jungstar erst im Strafraum von Rojo gestoppt werden konnte. Vom Elferpunkt traf Antoine Griezmann.

Vor allem der Teenager Mbappé wirbelte die etwas langsame argentinische Verteidigung immer wieder durcheinander. Einen weiteren Freistoß, den er herausgeholt hatte, haute aber Pogba über das Tor.

Und Messi, der seelischen Beistand von seiner Familie erhielt (die Gattin und die drei Söhne reisten am Freitag an)? Der vierfache Weltfußballer ließ sich immer wieder auf die Seite fallen, er fehlte so als Schaltzentrale in der Mitte. Jedoch wurde sein Team stärker, weil sich die Franzosen zurückfallen ließen. Der Plan, auf individuelle Klasse zu setzen, ging auf: Ángel Di María konnte unbedrängt schießen – 1:1 in der 41. Minute.