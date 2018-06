Das nächste WM-Scheitern des Lionel Messi

Vier Versuche, viermal gescheitert. 6 Tore in 19 WM Spielen, nie traf er in einer K.o.-Phase. Eine unwürdige Bilanz, die auch nicht durch die Tatsache verschönert wird, dass der 31-Jährige als einziger Spieler überhaupt bei vier Endrunden Assists lieferte. Auf den Tag zwölf Jahre nach Argentiniens WM-Aus in Deutschland schließt sich Messis Kreis.

2006, DEUTSCHLAND:

Messi reist mit 18 Jahren zu seiner ersten WM. Ein Jahr vorher ist er U20-Weltmeister geworden. Der überragende Spieler des Turniers in den Niederlanden. Nun muss er sich mit einer Ersatzrolle abfinden. Nicht eingewechselt beim 2:1 zum Auftakt gegen die Elfenbeinküste, dann aber: Messi darf ran. Es steht 3:0 für Argentinien und er kommt in der 75. Minute. 13 Minuten später erzielt Messi in Gelsenkirchen seinen ersten WM-Treffer, es ist das Tor zum 6:0-Endstand gegen Serbien-Montenegro. Im letzten Gruppenspiel gegen die Niederlande (0:0) steht Messi erstmals in einer WM-Startelf. Im Viertelfinale gegen Deutschland aber lässt Trainer Jose Pekerman Messi, mittlerweile 18 Jahre alt, auf der Bank. Argentinien scheidet aus.