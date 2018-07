Kroatien nach Elfer-Krimi gegen Dänemark im Viertelfinale

Modric unter Druck

Die Kroaten hatten in der Folge mehr Spielanteile. Das meiste sollte über Real-Star Luka Modric laufen, den die Skandinavier aber stets mit mehreren Männern unter Druck setzten. Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld ergab sich so für die Dänen auch die nächste gute Möglichkeit. Braithwaite scheiterte nach perfektem Pass von Eriksen an Keeper Subasic (27.).

Im Gegenzug zeigten die Kroaten, dass sie nicht nur das Spiel mit dem Ball beherrschen, sondern auch Pressing spielen können. Nach Balleroberungen 20 Meter vor dem Tor kamen Rakitic, Rebic und Perisic zum Torschuss. Ein Weitschuss von Eriksen an die Latte rundete die erste Hälfte ab (42.).

Nach Seitenwechsel wollten beide Teams Fehler vermeiden. Erst nach 72 Minuten kam Nikolai Jørgensen nach Pass von Poulsen zum Abschluss. In der Schlussphase drückten die Kroaten auf die Entscheidung. Nach Rebic-Solo konnte Perisic in letzter Not am Schuss gehindert werden (86.). Nachdem auch Rakitic per Weitschuss (92.) scheiterte, ging es in die Verlängerung.