Belgien dank Last-Minute-Treffer gegen Japan im Viertelfinale

Belgien hat am Montag bei der Fußball-WM das Aus gerade noch verhindert. Die "Roten Teufel" wandelten im Achtelfinale in Rostow am Don gegen Japan einen 0:2-Rückstand noch zu einem 3:2-(0:0)-Erfolg um. Jan Vertonghen (69.), Marouane Fellaini (74.) und Nacer Chadli (94.) schossen die Mannschaft des spanischen Trainers Roberto Martinez in die Runde der letzten acht.

Genki Haraguchi (48.) und Takashi Inui (52.) hatten die Asiaten kurzzeitig vom ersten WM-Viertelfinale in der Geschichte des Landes träumen lassen. Belgien trifft nun im Viertelfinale am Freitag (20.00 Uhr MESZ) in Kasan auf Rekordweltmeister Brasilien.