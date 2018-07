Brasilien nach 2:0-Sieg über Mexiko im Viertelfinale

Brasilien hat den nächsten Schritt auf dem Weg zum sechsten Fußball-Weltmeistertitel gemacht. Die "Selecao" setzte sich am Montag in Samara im Achtelfinale gegen Mexiko 2:0 (0:0) durch. Angeführt vom überragenden Willian sowie den Torschützen Neymar (51.) und Firmino (88.) zog der Rekordweltmeister zum sechsten Mal in Folge in ein WM-Viertelfinale ein.

Mexiko, das bei 33 Grad Celsius im Schatten erbitterte Gegenwehr leistete, scheiterte hingegen zum siebenten Mal hintereinander in der Runde der letzten 16. Brasilien trifft am Freitag (20.00 Uhr) in Kasan auf den Sieger der Montagabend-Partie Belgien gegen Japan.