Kiten, Rafting & Co.: 10 actionreiche Ziele für Wassersportler

KITESURFING IN FANES (RHODOS, GRIECHENLAND): An der Westküste der griechischen Insel Rhodos liegt der Ort Fanes, ein Geheimtipp unter Kitesurfern. Morgens, wenn der Wind noch schwächer weht, können Einsteiger am flach abfallenden Strand mit einem Kurs in die Sportart reinschnuppern. Nachmittags lockt der stärkere Wind die erfahreneren Kitesurfer an den Strand der griechischen Insel. Um den Tag gemütlich ausklingen zu lassen, bieten sich besonders die kleinen Tavernen in der Altstadt an. Die beste Zeit für einen Kitesurfing-Urlaub ist von März bis Juni, wenn der Wind nachmittags am stärksten weht und das Thermometer 20 bis 27 Grad anzeigt.