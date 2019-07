Die 10 schönsten Strände auf Sardinien

5. Cala Luna

Die Mondbucht ist nur per Boot oder über eine Wanderung zu erreichen. Die meisten Boote starten in Cala Gonone. Felsenhöhlen eröffnen eine spektakuläre Sicht auf das türkise Wasser. Der Strand ist eher kiesig, aber herrlich weiß. Ältere Kinder haben ihren Spaß in der Cala Luna, für Kleinkinder ist der Strand eher nicht geeignet. Es empfiehlt sich der Besuch in der Vor- und Nachsaison.