Sommer in der Stadt: Zehn lässige Stadtstrände

Kulturstrand in München

Drei Monate lang verwandelt sich der Münchner Vater-Rhein- Brunnen in ein Strand- Refugium. Großstädter gönnen sich in dieser Ruhe-Oase mitten in der Großstadt einen Moment wohlverdiente Auszeit. Auf warmem Sand sitzend genießen sie Live-Musik und Kunst. Ohne klassischen Sandstrand, aber mit weitläufigen Kiesbänken und dem Geruch von Grillfleisch in der Nase wartet der „Flaucher“ in Sendling auf. Wer mag, kann sich in einem Bereich des beliebten Isarabschnitts auch hüllenlos sonnen.