Griechenland: Das Harz der Pistazie auf Chios

Zurück zu den Wurzeln

Als Grafikdesigner habe er in der griechischen Hauptstadt zwar ordentlich Geld verdient, „aber es fehlte uns an Lebensqualität“, begründet der 43-Jährige seine Entscheidung. So wurde die Wohnung in der Stadt verkauft und von dem Geld der Pistazienhain des Großvaters aufgestockt. „Seitdem lebt die jahrhundertealte Tradition unserer Vorfahren wieder auf“. Denn das Harz der Pistacia Lentiscus var. Chia, so die lateinische Bezeichnung, wird seit dem Altertum in Chios angebaut und in alle Welt exportiert.

Ägypter verwendeten es zum Einbalsamieren ihrer Mumien, der griechische Arzt Dioscorides lobte dessen heilende Wirkung bei Magenverstimmungen oder Schnittverletzungen, die von wissenschaftlicher Seite längst bestätigt ist. Und arabische Scheichs und osmanische Sultane nutzten die „Tränen der Pistazie“ zum Räuchern ihrer Paläste oder zum Würzen ihrer Speisen und Getränke.