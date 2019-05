Von FKK bis Familie: Welche griechische Insel passt zu Ihnen?

Ithaka - für Familien und Taucher

Obwohl Ithaka in Homers Epen auch der Name der Heimatinsel des Odysseus ist, ist es, abgesehen von Seglern, nicht bei vielen Griechenland-Urlaubern am Radar. Dabei warten neben herrlichen Buchten auch grüne Waldlandschaften mit Wanderwegen, z. B. in das mittelalterliche Anogi, auf Besucher. Besonders schön ist die Ankunft mit dem Boot in Kioni. Von der Bucht gibt es eine fantastische Sicht auf das denkmalgeschützte Fischerdorf mit Steinhäusern mit blumengeschmückten Terrassen, kleine Cafés und Restaurants.