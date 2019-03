7 europäische Inseln, die Sie im Frühjahr ansteuern sollten

Zypern

Wer sich bereits jetzt nach dem Sommer sehnt, kann in Zypern schon einmal Sonne tanken und sich an der Blütenpracht erfreuen. Die Temperaturen steigen im Februar und März auf angenehme 17 bis 20 Grad an. Während in den Bergen zwar noch Schnee liegt, blühen an der Küste und im Hinterland bereits wilde Orchideen. Ab Februar stehen die Mandelbäume in voller Blüte, etwas später folgen die Orangenbäume. Wunderschön sind um diese Jahreszeit Wanderungen an der Küste entlang und durch das Troodos Gebirge.