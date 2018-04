Barocker Prunk und Dolce Vita auf sizilianisch

Anreise Austrian fliegt in der Sommersaison drei Mal pro Woche von Wien nach Catania. Ebenso Eurowings und Wizzair. Tickets ab rund 80 Euro. www.austrian.com Mietautos (verschiedene Anbieter) gibt es am Flughafen.

Beste Reisezeit Frühling und Herbst bis in den Oktober, November hinein. In den Sommermonaten kann es in Sizilien sehr heiß werden.

Unterkunft Das beste Haus am Platz in Noto ist das 7 Rooms Villadorata im Palazzo Nicolaci. Doppelzimmer ab 140 Euro. www.7roomsvilladorata.it

– Direkt am Corso Vittorio Emanuele, der Flaniermeile Notos, liegt das Boutiquehotel Porta Reale mit einer schönen Dachterrasse. Zimmerpreise ab 115 Euro. Laut in der Nacht. www.hotelportareale.com

Essen und Trinken Caffè Sicilia in Noto direkt am Corso Vittorio Emanuele. www.caffesicilia.info

– Sizilianische Spezialitäten gibt im Ristorante Manna, Via Pirri Rocco 1, www.mannanoto.it und im

– Crocifisso Via Principe Umberto 46, www.ristorantecrocifisso.it. – Sizilianische Tapas sind im Il Libertyno Bistronomia (Via Rocco Pirri 9) empfehlenswert.

– Die Trattoria Fontana d“Ercole (Vicolo Salonia 30) ist bekannt für Fisch und Meeresfrüchte.

www.trattoriafontanadercole.it

– In Ragusa sticht das Ristorante Duomo heraus, ein Sterne-Restaurant mit gehobenen Preisen, www.cicciosultano.it.

– In Modica ist der Besuch der Antica Dolceria Bonajuto Pflicht für Schokoladenliebhaber, Corso Umberto 159, www.bonajuto.it

– In Siracusa sollte man sich einen Besuch in der Salumeria Fratelli Burgio nicht entgehen lassen. Dieses ist ein Feinschmecker-Standl am Markt von Ortigia, Piazza Cesare Battista, www.fratelliburgio.com

Auskunft Italienisches Fremdenverkehrsamt Enit, Mariahilferstraße 1b,1060 Wien, 01 5051639 www.enit.at