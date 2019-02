Mallorca: Unnützes Wissen über die beliebte Balearen-Insel

Eiffelturm aus Mandeln

Jedes Jahr im Frühjahr verwandelt sich die Baleareninsel in ein Meer aus rosa und weiß. Die Zeit der Mandelblüte ist sicherlich eine der schönsten im ganzen Jahr und perfekt zum Wandern und Ruhe genießen. Bis aus dem Blütenmeer die Früchte geerntet werden können, muss man bis zum Spätsommer warten. An die 7000 Tonnen Mandeln ernten Mallorcas Bauern Jahr für Jahr. Das entspricht in etwa dem Gewicht der Stahlkonstruktion des Eiffelturms in Paris.