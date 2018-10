Neues Hotel mit "Neni"-Flair auf Mallorca

KURIER: Herr Jelitzka, Sie haben Anfang Juli das „Bikini“-Hotel auf Mallorca eröffnet. Wie kam es dazu?

Daniel Jelitzka: Eigentlich waren wir auf der Suche nach einem Hotel in den Bergen. Mein Immobilienunternehmen ist Österreich-Partner der Hotelgruppe „ Bikini Island & Mountain Resort“. Wir sahen uns am Arlberg, im Montafon und in Bad Gastein um. Doch dann kam plötzlich Mallorca dazwischen: Ein etwas schäbiges 3-Sterne Hotel, in dem früher gerne Bustouristen abstiegen, sollte verkauft werden. Als ich das Haus zum ersten Mal betrat, war ich von der Lage in Port de Soller an der Nordwestküste der Insel und der Aussicht vom Hotel überwältigt.

Haya Molcho: Mir ging es genauso. Als wir gefragt wurden, ob wie die Gastronomie im Bikini-Hotel machen wollten, sagten wir eigentlich ab, weil wir heuer bereits in Köln und Paris zwei neue Projekte in Hotels haben. Doch dann flog ich mit meinen drei Söhnen, die ebenfalls im Familienunternehmen tätig sind, hin. Und wir sagten zu.

Jelitzka: Die Herausforderung bestand darin, mit einem überschaubaren Budget aus einem unattraktiven Bestand ein angesagtes Hotel zu machen. Das Haus wurde durch die Architektur so gepimpt, dass jetzt sogar die alten Fließen cool aussehen.