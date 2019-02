Wissen Sie, wo der schönste Strand der Welt ist?

Für viele Urlauber ist der Strand der Sehnsuchtsort schlechthin und selbst für die, die nicht nur tagelang eine Liege im Sand okkupieren wollen, ist der Strand eine willkommene Auflockerung eines jeden Rundreise-Programms. Welche Plätze am Meer unter Reisenden besonders gefragt sind, zeigt die Reiseplattform Tripadvisor mit den aktuellen Travellers‘ Choice. In diesem Jahr haben 352 Küstenabschnitte die Auszeichnung auf Grundlage von Millionen von Tripadvisor-Bewertungen erhalten. Das sind die Sieger in der Kategorie Strände weltweit: