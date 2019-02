So nah und doch so unbekannt: Kennen Sie eigentlich Trenčín?

Augenfälligstes Bauwerk ist ein heute noch benutzter maurischer Hammam (Bad) im Zentrum. Erbauen ließ es Iphigenie de Castries d´Harcourt im Jahr 1888. Der Grund: Die adelige Dame hatte einen Hammam auf der Weltausstellung in Paris gesehen und der Gedanke ein derartiges Badehaus in Teplice zu errichten, ließ sie nicht mehr los. Kurzerhand reiste sie nach Ägypten und bat Vizekönig Ismail um Genehmigung, einen Hammam in Teplice bauen zu dürfen. Ismail stimmte zu und schickte seinen Hofarchitekten.

Eine Geschichte, die einen unschlagbaren Vorteil hat: Sie ist keine Legende, sondern historisch belegbar.