Bratislava - eine der grünsten Städte der Welt

Großen Wert auf Grünanlagen legte man bereits im königlichen Bratislava. Als Beispiel dient der barocke Garten bei der Burg, der erst kürzlich nach Plänen aus der Zeit von Maria Theresia erneuert wurde.

In diese Epoche fällt auch die Gründung des wohl ältesten öffentlichen Parks in Mitteleuropa: Der Sad Janka Krála am rechten Donauufer. Er hat eine Fläche von etwa 42 Hektar und wurde ursprünglich von dem Wiener Hofgärtner und „Gartenkünstler“ Karl Ritter im englischen Landschaftsstil designt. Die Wege sind – beeinflusst durch den französischen Barockstil – in Form eines achtzackigen Sterns angelegt. In den 1970er Jahren wurde die Anlage zwar umgestaltet, die wesentlichen Bestandteile blieben aber erhalten.

