4 Lesetipps: Fernweh durchs Blättern

Aufmerksame Leser werden den Namen Claudia Jörg-Brosche bereits kennen, die mit ihren Reportagen in der KURIER-Reise immer viel Lust auf Abenteuer macht. Nun hat die freie Journalistin und professionelle Weltenbummlerin ihre Erfahrungen in einem Buch festgehalten.

In „20 beste Reiseziele“ entführt sie den Leser auf Kulturtrips nach Europa, zeigt Einzigartiges in Österreich und stellt Hotspots in der Ferne vor.

Die Storys in diesem Buch entspringen ausschließlich persönlich erlebten Reisen. So kann man z. B. ins Soča-Tal eintauchen, wo 100 Jahre Frieden am Fluss gefeiert wird, sich nach Lemberg träumen, einst die viertgrößte Metropole der Habsburger-Monarchie, nachreisen ins Almtal, wo Wald Wunder wirkt oder nach Tokio jetten zu Kulinarik, Kunst und Kimono.

Ebenfalls enthalten: Reise-Tipps von A bis Z vom Profi, denn Claudia Jörg-Brosche packt gut zwanzig Mal im Jahr ihre Koffer. Ein Buch für alle, die träumen wollen und Inspiration für die nächsten Reisen suchen.

Claudia Jörg-Brosche, „20 beste Reiseziele“. Traumhafte Geheimtipps (noch) unentdeckte Hideaways. 22 €, Carl Ueberreuter Verlag