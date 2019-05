Israel: Arik Brauer verrät die schönsten Plätze

Jedes Jahr im Sommer verbringen Arik Brauer und seine Frau Naomi drei Monate in ihrem Haus in En Hod, südlich von Haifa. „Ich fühle mich in beiden Ländern beheimatet. In Österreich bin ich geboren, das spielt eine Rolle. Auch, dass ich die Nazizeit hier erlebt habe. Es sind nicht großartige Narben zurückgeblieben, aber das vergisst man nie“, sagt der Künstler, der als einer der Hauptvertreter der Wiener Schule des Phantastischen Realismus gilt.