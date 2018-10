Was macht Skilegende Rainer Schönfelder im Salzkammergut?

Vor dem 102-Betten-Haus mit der Holz-Fassade stehen vier Asiaten in der kniehohen Wiese. In den Händen – wie könnte es anders sein – Selfiesticks. „Die Chinesen fotografieren am liebsten unser Hotel, das ist ihnen wichtiger als die Berge.“ Rainer Schönfelder freut sich über die Gäste aus aller Welt. Das Cooee (gesprochen: kui) alpin Hotel in Gosau im Salzkammergut ist auch in der Nebensaison fast ausgebucht. Der Grund: „ Hallstatt ist ein Touristenmagnet, das kommt uns zugute“, sagt der Kärntner Lockenkopf, der als lustigster Weltklasse-Slalomfahrer und als Nackt-Abfahrer von Wengen berühmt wurde.