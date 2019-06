Insel Kos: Wie man sich mit Luxussorgen anfreundet

Man wird also den ganzen Tag an jeder Ecke gegrüßt, gebettet, gefüttert und mit Getränken aller Art bei Laune gehalten. Das alles tritt einem so tadellos, auf Hochglanz poliert und überhöflich entgegen, dass man sich gelegentlich regelrecht überfordert fühlt. Eigentlich bin ja ich der Stargast auf dieser Gartenparty und trotzdem ereilt mich gelegentlich der Gedanke, dass ich für all das nicht passend angezogen, zu schlecht rasiert und außerdem zu unmanierlich bin. Jetzt habe ich schon wieder die ausgeleierte Badehose vom Vorjahr eingepackt und die Flip-Flops sind nicht die von der Nobelmarke, die der Gast nebenan an der Bar ausführt. Macht nichts, mit ein bisschen Mühe gewöhnt man sich an eine gewisse entspannte Dekadenz. Das erste Mal Zimmerservice – auch das ist rund um die Uhr inkludiert – nimmt man noch etwas verschämt wahr, vor allem, wenn das Sandwich tatsächlich auf feinstem Porzellan und unter der Silberglocke mit dem Kellner anrollt. Ein paar Tage später ertappe ich mich schon dabei, dass ich spätabends am Telefon auf meinem Lieblingsgin zum Tonic bestehe, schmeckt ja sonst nicht richtig, oder?

Ein Manko aller Clubs kann auch all dieser lückenlose Luxus nicht verschwinden lassen, nach Griechenland fühlt sich diese perfekt inszeniert Urlaubslandschaft natürlich nicht an. Es ist eine zumindest atmosphärisch dichte Urlaubs-Raumkapsel. Ein bisschen reales Leben da draußen versucht der Club mit seinen Ausflügen zu bieten. Da gehört dann auch eine Handvoll Gasthäuser dazu, in denen man – ebenfalls inklusive – auswärts in einem der Nachbarorte essen kann. Damit die Bequemlichkeit nicht allzu leidet, gibt es ein hoteleigenes Shuttleservice. Manolis leitet eines dieser Gasthäuser, eine umgebaute Mühle auf einem Hügel über dem Meer mit einer einzigartigen Aussicht. Die Speisekarte, die er mir in die Hand drückt, ist trotzdem im clubeigenen Design. Die würde regelmäßig kontrolliert, lässt mich einer der Club-Manager wissen. Ganz ungefiltert will man das Leben da draußen doch nicht an seine Gäste heranlassen, vielleicht ist es ja doch nicht in Ikos-Qualität.