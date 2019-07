Wieviel wissen Sie schon über den Attersee?

Mythos

Über die Nixe vom Attersee, die Edelsteine und Gold brachte, informiert eine Tafel am rund 50 Meter tiefen Nixenfall bei Weißenbach am Attersee. Doch mit dem Reichtum kam auch die Habgier, so die Sage, und so verschwand die Nixe, hinterließ dem See allerdings sein herrliches Glitzern und Funkeln