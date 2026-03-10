Tag 7 im Postenschacher-Prozess: Schmid muss nochmal aussagen
Am zweiten Prozesstag im Amtsmissbrauchsverfahren gegen August Wöginger wird die Befragung von Thomas Schmid fortgesetzt.
Wöginger und zwei Finanzbeamte sollen einem ÖVP-Bürgermeister einen Vorstandsposten im Finanzamt verschafft haben.
Vor Schmid werden am Dienstag noch drei weitere Zeugen befragt.
Im Amtsmissbrauchsprozess gegen ÖVP-Klubobmann August Wöginger und zwei Finanzbeamte wird am Dienstag die Befragung des ehemaligen Generalsekretärs im Finanzministerium, Thomas Schmid, fortgesetzt.
Der Kronzeuge war am Montag den ganzen Nachmittag Rede und Antwort gestanden und hatte Wöginger mit seiner Aussage belastet. Wöginger und den beiden Mitangeklagten wird vorgeworfen, einem ÖVP-Bürgermeister den Vorstandsposten im Finanzamt Braunau verschafft zu haben.
Wöginger soll bei Schmid für den Kommunalpolitiker interveniert und Schmid dann auf ein Kommissionsmitglied eingewirkt haben. Laut Schmid sei klar gewesen, dass es ein parteipolitischer Wunsch gewesen sei, dass der Bürgermeister den Job bekommt. Vor Schmid sind am Dienstag noch drei weitere Zeugen am Wort.
Postenschacher-Causa
-
"Korrekt, standfest"
Zeugin Anita G. ist da. Die seit 2024 pensionierte Finanzbeamtin saß früher in Personalkommissionen - so auch in jener, bei der ÖVP-Bürgermeister Michael L. im Jahr 2016 durchgefallen ist. Damals ging es um das Finanzamt Freistadt-Rohrbach-Urfahr.
In der Anklage steht, Anita G. sei "für ihre Korrektheit, ihre Standfestigkeit gegenüber weltanschaulich motivierten Interventionen und ihre Unbeeinflussbarkeit gegenüber sachfremden Argumenten in der Finanzverwaltung bekannt und respektiert".
Deshalb soll sie aus der Kommission geflogen sein, als sich Michael L. sechs Wochen später dann für das Finanzamt Braunau-Ried-Schärding bewarb. Mit, so der Vorwurf, Unterstützung von August Wöginger, bei dem er zuvor seine Bewerbung abgegeben hatte.
-
Publikum minus eins
Christa Scharf, Opfer in diesem Verfahren, saß ganz hinten im Publikum. Es könnte sein, dass sie zu einer ergänzenden Vernehmung als Zeugin geladen wird, wendet Anwalt Peter Lewisch ein, deshalb soll sie nicht zuhören dürfen.
Dem Antrag wird stattgegeben. Scharf muss gehen.
Anwalt Michael Rohregger ist "eifersüchtig", scherzt er. Der Kollege sagt nur einen Satz und kriegt ein "stattgegeben". Er selbst ist gestern mit etlichen Anträgen (nachzulesen hier), abgeblitzt.
-
Guten Morgen ...
... aus dem Linzer Landesgericht. Heute mit deutlich weniger Publikum - zumindest vorerst. Am Vormittag sind drei Finanzbeamte als Zeugen geladen. Wenn Thomas Schmid am Nachmittag erneut kommt, dürfte der Saal wieder etwas besser besucht sein.
-
Letzter Nachtrag: Eine ausführliche Zusammenfassung des heutigen Prozesstages lesen Sie noch hier.
-
Und damit ist der heutige Prozesstag beendet. Schmids Einvernahme wird morgen ab 14.00 Uhr fortgesetzt - allerdings erst am Nachmittag nach zwei regulär geladenen Zeugen.
Kollegin Lindorfer wird für Sie an dieser Stelle wieder live berichten.
Wir bedanken uns an der Stelle jetzt für die Aufmerksamkeit. Bis morgen.
-
"Das ist nicht okay, Herr Professor"Schmid beharrt darauf, er versuche "nach bestem Wissen und Gewissen" auszusagen und so gut wie möglich zwischen seiner Erinnerung und seinen späteren Schlüssen auf Aktenbasis zu unterscheiden. Dass das nicht einfach sei, habe er heute mehrmals bereits gesagt. Schmid reagiert richtiggehend allergisch auf den zwischen den Zeilen herauszuhörenden Vorwurf, wonach er quasi alles nur nachträglich konstruiert habe. "Das ist nicht okay, Herr Professor."
-
Hitziges Ende
Lewisch und Schmid liefern sich das erste längere Hickhack des Tages. Schmid hat bislang jede Frage gefasst, mit ruhiger Stimme beantwortet. Jetzt wird er erstmals lauter, fühlt sich von Lewisch offenbar falsch wiedergegeben.
Lewisch fragt nach, ob Schmid sich wirklich etwa an ein Telefonat mit B. erinnern kann - oder ob er das lediglich aus dem Aktenstudium rekonstruiert hat. Schmid betont, den ganzen Tag hier wahrheitsgemäß ausgesagt zu haben.
-
Was muss man gemacht haben, Kronzeuge zu werden? Ein Schlagabtausch
Und damit ist Peter Lewisch, Verteidiger des Angeklagten B. am Wort. Auch ihm geht es darum, inwieweit Schmid Minister Schelling damals informiert hat. Schmid wiederholt sich: "Ich habe den Minister darüber informiert, dass der Wöginger schaut, dass er seinen Kandidaten durchbringt."
Themawechsel: "Was muss man gemacht haben, um Kronzeuge zu werden? Was hat Sie auf den Gedanken gebracht?", fragt Lewisch.
"Ich habe mich einfach dazu entschlossen zu kooperieren und die Dinge aufzuklären und die Sachverhalte aus meiner Sicht darzulegen."
Ganz so ist es aber nicht, beharrt Lewisch. Als Kronzeuge bekennt man sich ja auch schuldig. "Verstehe ich das richtig: Sie bekennen sich also dazu, Täter einer Straftat zu sein?"
"Ich bekenne mich dazu und kooperiere hier", sagt Schmid
-
"Warum hätten Sie ausgerechnet wenn der Zweitageklagte gesagt hätte, er macht das nicht, moralische Bedenken bekommen?", will Huber wissen. Schmid: "Ich sage ja nicht, dass ich moralische Bedenken gehabt hätte. Wenn jemand Nein sagt, dann muss ich zurückziehen. Ich kann ihn ja nicht zwingen."
-
Wir machen regulär noch weiter bis 18.00 Uhr: Stefan Huber, Anwalt des Angeklagten M. ist am Wort. Wie ist Schmid zu seinem Kronzeugenstatus gekommen, fragt Huber nach. Huber spielt auf das erste Gespräch Schmids bei der WKStA zum Thema an. "Wie muss ich mir das vorstellen?"
"Sie müssen sich das so vorstellen, dass ich darauf hingewiesen worden bin, dass es diese Kronzeugenregelung gibt", sagt Schmid sinngemäß. Bei diesem ersten Gespräch zum Kronzeugenstatus sei die Causa Finanzamt nicht erwähnt worden, hält Huber aber fest. Schmid bejaht.
"Wie ist es dann doch noch dazu gekommen?" (dass Schmid sich auch zur Postenschacher-Causa äußerte).
Er habe sich dann mit seinem Anwalt auch zu den Chats, die bereits teils in den Medien waren, beraten, sagt Schmid. Und im Anschluss entschieden, wie er hier weiter vorgehen will.
-
Fraglich ist, ob Schmid gleich morgen - im Anschluss an die regulär geladenen Zeugen - kommen soll. Er würde "Termine verschieben".
-
Es ist doch eine längere Pause geworden - weil auch unklar war, wie es weiter geht. Die Verteidiger Huber und Lewisch haben angekündigt, Schmid ca. je 15 Minuten befragen zu wollen. Wögingers Anwalt Michael Rohregger jedoch will Schmid zumindest drei Stunden befragen, sagt er.
Hier wird also gerade an einem Plan für morgen getüftelt.
Inhaltlich war es das ziemlich sicher für heute.
-
Noch einmal 10 Minuten Pause. Um 17.00 Uhr geht's weiter.
-
Schmid tut es für das Finanzministerium leid
Hatte Wöginger ein derartiges Vertrauensverhältnis zu Schmid, mit so einem Anliegen an ihn heranzutreten? Ja, sagt Schmid. Offenbar. Es sei auch nicht das einzige Anliegen dieser Art gewesen. "Aber dieses war natürlich das hochkaraätigste."
Schmid tut es auch leid, dass durch die mediale Berichterstattung das Finanzministerium so in Verruf gekommen sei. Denn die Beamten dort würden hervorragende Arbeit leisten.
-
"Ich habe dem Zweitangeklagten B. sehr klar gesagt, dass der Wöginger das möchte", betont Schmid einmal Und noch einmal zur Umsetzung: Wenn die Begutachtungskommission jemanden erstgereiht hat, dann ist es üblich, dass der Finanzminister diesen auch bestellt, hält Schmid auf Frage des Staatsanwalts fest.
Geredet habe man darüber aber nicht. Sprich: Es war also klar, dass Bürgermeister L. Erstgereihter nach Kommissionsentscheidung sein müsste, damit er eine Chance auf den Job im Finanzamt Braunau hatte.
Damit beendet Oberstaatsanwalt Kocher seine Befragung. Next up: Wolfgang Mayerhofer, als Anwalt von Opfer Christa Scharf Privatbeteiligtenvertreter.
-
Hat B. "ihnen Widerstände entegegengesetzt", fragt Oberstaatsanwalt Koch maximal kompliziert. Sprich: Hat B. Bedenken geäußert, im Sinne Wögingers zu intervenieren.
"Nein, das hat er nicht", sagt Schmid auch diesmal und betont: "Ich hätte sonst selbst auch schnell zurückgezogen."
-
War irgendwann einmal Thema, dass L. die Intervention nicht brauche, "weil er eh so gut ist".
"Nein."
-
"In der Hierarchie war er aber nicht über ihnen"
... möchte Oberstaatsanwalt Koch wissen. "Nein", sagt Schmid. "Aber er war ein wahnsinnig wichtiger Abgeordneter."
"Und jeder, der den Wöginger kennt, weiß: Der gibt keine Anweisungen", sagt Schmid.
Aber es sind Details, die hier jetzt abgefragt werden. Schmids große Aussage ist gemacht. Und die lautet, paraphrasiert: Wöginger hat nicht einfach ein "Bürgeranliegen" weitergegeben. Er hat interveniert - weil ihm die Sache wichtig war.
-
Wieso interveniert jemand, wenn er vielleicht eh der beste wäre?
Gute Frage eigentlich. L. wollte wohl ganz sicher sein, sagt Schmid sinngemäß.
Oberstaatsanwalt Koch möchte wissen, warum Wöginger ausgerechnet zu Schmid gegangen ist mit seinem "unsachlichen Anliegen". "Weil er es erledigt haben wollte", sagt Schmid. Ganz simpel.
Zur Erinnerung: Schmid war immerhin Generalsekretär im Finanzministerium (ehe er 2019 zum Vorstand der Österreichischen Beteiligungs AG bestellt wurde - zu dem Job, dessen Description er sich quasi selbst geschrieben hat).
-
Weiter geht's mit der Befragung durch die Oberstaatsanwälte. Um 18.00 Uhr soll heute jedenfalls Schluss sein. Sollte Schmid heute nicht fertig einvernommen werden kann, ist für morgen ein weiterer Prozesstag angesetzt,
-
Kurze Pause - gleich geht's weiter.
-
Was ist der Unterschied zum "Bürgeranliegen"
Schmid in seinen eigenen Worten: Was konkret war das Unzulässige an dem Vorgang?
"Dass ich an den B. herangetreten bin und gesagt habe, wir müssen das jetzt machen und dann bekommen wir in Zukunft keine Interventionen mehr."
Denn, Schmid betont noch einmal: Wögingers Anliegen sei schon ein Eingriff gewesen, Interventionen dieser Art seien nicht täglich vorgekommen. Seine Strategie, die er auch mit B. geteilt habe, sei es gewesen, Wöginger diesen einen Gefallen zu tun.
Aber hätte er nicht auch im Sinne von "eine Hand wäscht die andere" gehandelt? Hätte er sich selbst Vorteile erwartet? Sicher. "Wir haben ständig etwas gebraucht vom Klub und vom Parlament." Eine gute Zusammenarbeit mit dem Parlament sei ihm und dem gesamten Kabinett sehr wichtig gewesen, sagt Schmid.
-
Smiley-Exegese 😊😁🤦♀️
"Wir haben es geschafft 😊Der Bürgermeister schuldet dir was!"
"DANKESCHÖN"
... Schmid seziert jetzt die Chats an Wöginger. Wir sind wirklich bei der Smiley-Exegese angelangt. Schmids Interpretation: "Das hat ihm getaugt."
Dass er sich an seinem Schreibstil angepasst habe, sieht Schmid nicht. "Ich glaube, der kann mit Sprache sehr gut umgehen." Dass er sich nicht ausgekannt haben soll, was Schmid genau mit "Wir haben es geschafft" meine, wie Wöginger angab, kann Schmid heute nicht nachvollziehen. "Sonst hätte er ja gefragt: Worum geht's?"
-
Auch in diesem Kontext sei für Schmid vollkommen klar gewesen, dass da "eine unsachliche Entscheidung" getroffen wurde. Dass B. den Bürgermeister L. gar nicht als Erstgereihten bewertet hatte, ändert nichts an seiner Aussage bzw. Einschätzung.
-
"Mein Held" 👍👏
Wir kommen zu den "legendären" Chatnachrichten. Oder jedenfalls zu Thomas Schmids legendären Formulierungen.
Gleich nach dem Hearing im Februar 2017 schrieb der Zweitangeklagte an Schmid "Hi! mit bauchweh- aber:" und ergänzte ein Daumen-hoch-Emoji. 👍
Das habe Schmid so interpretiert, dass es gar nicht so einfach gewesen sei, den Bürgermeister "durchzuboxen".
"Mein Held", habe er den mitangeklagten Siegfried M., damals Vorsitzender der Begutachtungskommission und Chef vom Finanzamt Österreich - deshalb geschrieben
Dessen Antwort: "Man tut was man kann."
Schmid: 👏👍
-
Schmid hat in weiterer Folge auch den Herrn Bundesminister informiert...
... gemeint ist der damalige Finanzminister Hans-Jörg Schelling: Also Schelling hat laut Aussage Schmid über die Intervention informiert. So wie wir das gerade verstanden haben, habe er Schelling darauf hingewiesen, dass wenn Wöginger bei diesem direkt nachfragen würde, Schelling Wöginger einfach sagen könne: "Es läuft eh alles."
-
B. hat geschaut "dass das hinhaut"
Wer genau dann in der Kommission saß, wie viele Bewerber es gab usw., das sei für ihn dann gar nicht relevant gewesen. Er habe das B. gegeben und der habe "geschaut, dass das hinhaut".
Da will sich Schmid also ganz auf B. verlassen haben.
Ob Wöginger Druck ausgeübt hat? Definiere Druck. "Der Wöginger ist kein unguter Typ", sagt Schmid darauf. Aber er habe eben klargemacht, dass ihm das wichtig sei.
Und einmal mehr bestätigt Schmid, dass es sich um ein rein "parteipolitisches Interesse" gehandelt habe. "Sonst hätte es das ja alles nicht gebraucht."
-
Keine roten Linien
Schmid schildert jetzt eine andere Version der Geschichte als B. bei seiner Einvernahme. Von "roten Linien" hätte dieser jedenfalls nichts gesagt. "Sonst hätte ich ja sofort zurückgezogen", sagt Schmid jetzt.
-
Das kleine Einmaleins im öffentlichen Dienst
Er sei dann weiter in Kontakt mit Wöginger geblieben, und habe sich "sehr bemüht, dass sein Anliegen auch umgesetzt wurde".
Schmid ist jetzt einsilbiger, aber er hat jedenfalls dem mitangeklagten Gewerkschafter B., der ebenfalls in der Bestellungskommission saß, quasi gebrieft. "Es war klar, dass B. viel Erfahrung mit 'solchen dienstrechlichen Angelegenheiten' hat, und daher bin ich an ihn herangetreten", sagt Schmid.
Wie genau solche Bestellungen im öffentlichen Dienst funktionieren, das gehört zum kleinen Einmaleins im öffentlichen Dienst.
Der mitangeklagte B. habe Schmid klar gesagt, dass "er sich darum kümmern wird".
-
Und noch einmal: Mit der Qualifikation des Bewerbers habe er sich gar nicht beschäftigt. Darum sei es ja auch gar nicht gegangen, sondern eben nur darum, "dem Wunsch Wögingers zu entsprechen".
-
"Dann haben wir einmal eine Ruhe"
Aber vorher noch einmal: Wieso ist er selbst im Sinne Wögingers tätig geworden? "Weil es ihm wichtig war", sagt Schmid.
"Aber nur weil es jemand anderes wichtig war, muss es ja nicht gleich Ihnen wichtig sein."
Schmid holt aus. Die Zusammenarbeit mit Wöginger war wichtig - und es sei ihm wichtig gewesen, ein gutes Einvernehmen zu haben.
Interventionen habe es immer wieder gegeben. "Man hat dem auch oft nicht entsprochen. Und in der Sache habe ich dem eben entsprochen." Dann habe man wenigstens einmal "was gemacht, was gewünscht wird", und könne dann später bei einem etwaigen weiteren Anliegen darauf auch verweisen. "Dann haben wir einmal eine Ruhe."
Denn, Schmid betont das noch einmal: "Gern macht man so etwas ja nicht, in so ein Bewerbungsverfahren einzugreifen."
-
Zurück aus der (verspäteten) Mittagspause: Thomas Schmid betritt wieder den Zeugenstand. Welche Themenkomplexe sind noch offen? Na da sind zum einen mal die Chatnachrichten von und mit Wöginger. Und zum anderen wird die Richterin Schmid wohl dazu befragen, was genau er dann an den Finanzbeamten M. weiter geleitet hat.
-
Bürgeranliegen? "Das ist was anderes"
Um ein einfaches "Bürgeranliegen" habe es sich dabei keinesfalls gehandelt. Schmid bringt es auf den Punkt: "Eine Führungsfunktion in der Finanzverwaltung ist kein Bürgeranliegen." Leichtes Raunen im - übrigens bis auf den letzten Platz gefüllten Schwurgerichtssaal.
Kurze Mittagspause - in 60 Minuten geht's weiter.
-
Wöginger ist "draufgeblieben"
Wöginger habe auch Bewerbungsunterlagen weitergegeben. Außergewöhnlich sei das nicht gewesen. Außergewöhnlich sei vielmehr gewesen, dass der "Wöginger draufgeblieben ist". Sonst wäre er ja auch nicht aktiv geworden. "Gern tut man sowas ja nicht. Aber es gehört dazu."
Was er genau mit "draufbleiben" meint, will die Richterin wissen.
Schmid: Dass er eben immer wieder nachgefragt habe, wie es aussieht. Wie oft das war, kann er nicht mehr genau sagen.
Wöginger selbst sagte ja aus, dass er zweimal nachgefragt habe. In der Erinnerung von Schmid war's öfter.
-
"Das wird was, das schaut gut aus": Schmid habe Wöginger auch weiter informiert, habe ihn quasi upgedatet.
-
War das auch Wöginger bewusst, dass es sich eben um ein "unsachliches Anliegen" handle?
"Ja, ich denke schon", sagt Schmid. Weshalb sonst hätte Wöginger an ihn, den damaligen Generalsekretär im Finanzministerium, herantreten sollen. Es hätte ja sonst das ordentliche Bewerbungsverfahren gegeben.
Dass dabei am Ende vielleicht nicht der am besten geeignete Kandidat neuer Amtsleiter werden würde, war ihm egal (kein direktes Zitat). "Das war nicht unser Thema." Ihm selbst sei nur wichtig gewesen, dem Wunsch Wögingers zu entsprechen.
-
"Ein unsachliches Anliegen"
"Würden Sie sagen, dass das ein unsachliches Anliegen war?"
"Ja, das war unsachlich", sagt Schmid. Und das sei ihm auch damals schon bewusst gewesen.
-
"Das war natürlich eine Unterstützung eines Parteifreundes August Wögingers"
"Er hat mir klar gemacht, dass ihm das wichtig ist", sagt Thomas Schmid jetzt zur Intervention Wögingers. Nur deshalb sei er überhaupt aktiv geworden. Er, Schmid, kenne den L. - den späteren Amtsleiter - ja gar nicht.
Wögigner hätte offenbar auch Druck aus Oberösterreich gehabt. Laut seiner Erinnerung hätte Wöginger gesagt, dass das "aus Oberösterreich kommt". Er kenne den Bürgermeister aus dem ÖAAB, "aus dem ganzen Dunstkreis".
Und ja, das war "natürlich eine Unterstützung eines Parteifreundes August Wögingers."
-
"Der erste, der wirklich interveniert hat, das war der Wöginger"
Gab es bezüglich der Postenbesetzung im Finanzamt Braunau schon einmal eine Intervention? Schmid antwortet kurz und knapp. Nein. "Der erste, der wirklich interveniert hat, das war der Wöginger"
-
Die Bestellung im Finanzamt Braunau sei da übrigens keine Ausnahme gewesen. "Die roten Mappen bereiten die Referenten schon entsprechend auf" - er selbst habe da überhaupt nichts mehr inhaltlich machen müssen. Also: Ist ein Kandidat geeignet oder nicht, wie schauen die Berwertungsbögen aus? Das sei alles nicht sein Thema gewesen, sagt Schmid auf mehrmalige Nachfrage der Richterin.
-
"Sehr sehr viele roten Mappen"
“Die Finanzverwaltung ist in diesen Dingen autonom, da mischt man sich eigentlich nicht ein”, sagt Schmid über die Bestellung hoher Jobs in der Finanz.
"Das sind keine Dinge, wo sich der Minister mit Experten aus dem Haus berät, wer da jetzt gut wäre und er nicht", eben weil es bereits die Bestellungskommission gebe. Normalerweise kämen die Entscheidung der Kommission dann "in so roten Mappen" zum Minister. Dann habe der Minister sein "Hakerl" drunter gemacht - und dann kam die nächste Mappe. Sprich: Für solche Verwaltungsakte wurde nicht allzu viel Zeit aufgewendet.
Eine inhaltliche Prüfung durch den Minister erfolgte also nicht. Der Minister könne natürlich einen Kandidaten ablehnen. Aber "meiner Erfahrung nach, ist der Minister immer der Empfehlung der Kommission gefolgt". Wie das überhaupt üblich war in der Finanzverwaltung.
Wie viele von "diesen roten Mappen" mit Bestellungen über seinen Schreibtisch gelaufen sind?
"Viele, sehr sehr viele."
-
Bei einer Variante - wie der "Braunau-Geschichte", wie er sagt - werde er als Generalsekretär aktiv. Bei der anderen nicht, die würden über die Einlaufstelle zugeteilt.
Schmid hält an dieser Stelle fest, dass ihm das alles leid tue. "Hätte ich damals gesagt, ich mache das nicht, dann würde ich heute nicht hier sitzen."
Er könne sich nicht mehr erinnern, was Wöginger ihm genau gegeben hat. Nur, dass er meinte, dass er jemanden habe für das Finanzamt Braunau, und dass er sich wünsche, dass dieser Michael L. Vorstand wird.
Wöginger sei "draufgeblieben" und habe ihm signalisiert, dass ihm wichtig sei, dass das so entschieden wird.
In dem Zusammenhang muss man sehen, dass es hier um eine Leitungsfunktion gehe - "da gibt es ganz klare Regeln", sagt er und verweist auf die Kommission und das Hearing. "Das weiß jeder", sagt Schmid - und schließt damit wohl Wöginger mit ein.
-
Für "Bürgeranliegen" gibt's eigentlich eine Hotline
Nun zur gegenständlichen Sache:
War es das erste Mal, das Wöginger mit einem Personalanliegen zu ihm gekommen sei? Zum Finanzamt Braunau schon, dass Wöginger auch wegen anderen Bewerbungen gekommen sei, könne er nicht ausschließen.
Ob Wöginger an ihn "Bürgeranliegen" herangetragen habe? "Es hat immer wieder Themen gegeben, die an uns herangetragen worden sind." Das sei über die Einlaufstelle ins Finanzministerium gekommen und veraktet worden.
Eine andere Kategorie sei es aber, wenn ein Politiker kommt und sagt: "Schaut's euch das einmal an, ihr wisst dann eh, was ihr zu tun habt."
Er bringt es noch einmal auf den Punkt: "Für Bürgeranliegen gibt es eine Hotline im Finanzministerium."
Ein Seitenhieb auf Wöginger, der sich ja damit verteidigt, dass er nur ein "Bürgeranliegen" weitergeleitet habe und keinen Amtsmissbrauch begehen wollte.
-
Wir kommen zum Jahr 2016 - jenes Jahr, in dem die mutmaßliche Intervention stattgefunden hat. Finanzminister war damals Hans Jörg Schelling (ÖVP), auch "sehr beliebt", sagt Schmid.
Schelling habe sehr viel gearbeitet, Abendveranstaltungen gemacht, immer früh im Ministerium. Er, Schmid, war sein Kabinettschef, und seine Aufgabe war, ihn auf den neuesten Stand zu bringen, was alles los ist und was sich bei Themen tut, die ihm als Minister wichtig waren.
Ob er sein "engster Berater" gewesen sei?, fragt die Richterin.
Schmid klingt wie jemand, der seinen Job sehr gern gemacht hat. Er erklärt genau, was damals seine Rolle und sein Außenbild war. Ja, die Zusammenarbeit sei intensiv gewesen.
-
Wie lange er Wöginger kennt, das wisse er nicht. "Gefühlt ist Wöginger immer schon in der Politik gewesen, als ich da war", sagt Schmid.
Er sei im ÖVP-Klub immer ein engagierter Abgeordneter, ein sehr guter Redner gewesen. Bei Sozialthemen, die er verhandelt hat, sei Wöginger ein "ausgewiesener Experte" gewesen, ein "Polit-Profi". Er habe auch so viel mit ihm geredet, weil er ein "sehr umgänglicher und beliebter Politiker" sei, sagt Schmid.
-
Siegfried M., den Erstangeklagten, kennt Schmid nicht. Herbert B. schon. "Wir haben uns von Anfang an regelmäßig getroffen", sagt Schmid. B. ist Personalvertreter, Schmid war damals Kabinettschef und Generalsekretär im Finanzministerium.
B. sei an Personalfragen immer sehr interessiert gewesen - das sei auch "sein Job", sagt Schmid. "Wir haben da einen sehr offenen Gesprächskanal gepflegt."
-
Personalwünsche keine alltägliche Sache
Ob er sich noch erinnert, was damals mit Wöginger rund ums Finanzamt Braunau vorgefallen ist? Es ist ja doch schon eine Weile her.
"Das sind Dinge, an die man sich erinnert", sagt Schmid. Es sei ja nicht so gewesen, dass jeden Tag Personalwünsche bei ihm gelandet seien.
Die Richterin fragt ihn, ob er die Wöginger-Causa gebraucht hat, um seinen Kronzeugenstatus zu erhalten - also ob es davon abgehangen sei.
Schmid holt etwas weiter aus. "Du weißt ja nicht, was du sagen musst, damit du den Kronzeugenstatus bekommst." Man sitze da und erzähle eben, woran man sich erinnert. In seinem Fall gab es Chats als Erinnerungsstütze.
-
Schmid wollte "aufräumen"
Der 50-Jährige hat im Ermittlungsverfahren schon Angaben gemacht und Wöginger dabei schwer belastet. Damals war er aber noch Beschuldigter, stand also nicht unter Wahrheitspflicht. Die Richterin fragt ihn, ob die Angaben gestimmt haben und er dabei bleibt.
Schmid erklärt, dass er damals bereit gewesen sei, mit der WKStA zu kooperieren. Und ja, er bleibt bei seinen Aussagen.
Er erklärt, warum er damals kooperiert hat: Er habe bei Gesprächen mit Sebastian Kurz, damals ÖVP-Chef und Kanzler, den Eindruck gehabt, dass man alles auf ihn abwälzen wollte, und er wollte mit allem "aufräumen". Deshalb das große Kronzeugengeständnis.
-
Kurzer Exkurs: Immer wieder Schmid
Thomas Schmid also wieder einmal - wenn er denn heute mal aufgerufen wird und die Anträge abgehandelt sind…
Der - jedenfalls einst - bestens vernetzte Schmid hat ja bereits einer ganzen Reihe an ehemaligen politischen Mitstreitern strafrechtliche Probleme bereitet. Sebastian Kurz ist hier zu nennen. Und jetzt eben August Wöginger.
Grund allen Übels (in dem Fall für Wöginger) ist das ominöse Handy des Thomas Schmid, bzw. genauer: Die darin enthaltenen Chats, die erst im Zuge der Ibiza-Ermittlungen zutage befördert wurden - und zwar durch eine Razzia im November 2019.
Schmid hatte da zwar schon vorsorglich alle Chats gelöscht – allerdings auf das Back-up auf einer vermeintlich defekten Festplatte vergessen.
Was die WKStA darauf fand, beschäftigt die Justiz in der einen oder anderen Form seit inzwischen mehr als sechs Jahren.
Die zehntausenden Nachrichten zeigten ein Sittenbild der Politik und lieferten Einblicke in das System Kurz, an dessen Seite Schmid die Karriereleiter hinaufgeklettert war. Nachrichten wie „Ich liebe meinen Kanzler“ oder „Kriegst eh alles, was du willst“ von und an Schmids Handy haben heute quasi Kultstatus.
Die Wöginger-Entsprechung dieser „Kultchats“ lautet wohl: Schmid: „Wir haben es geschafft :-)) Der Bürgermeister schuldet dir was!“ Wöginger: „echt super!! Bin total happy“.
Das ist im Kern der Grund, weshalb sich Wöginger vor dem Landesgericht Linz wegen Anstiftung zum Amtsmissbrauch verantworten muss. Wöginger, so die Anklage, soll das Ansinnen eines ÖVP-Bürgermeisters weitergeleitet haben, Vorstand im Finanzamt Braunau zu werden. Schmid besorgte wohl den Rest.
Wieso er deshalb heute nur als Zeuge auftritt und nicht selber angeklagt ist? Weil er der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft als Kronzeuge dient. Der Status wurde ihm vergangenes Jahr zuerkannt.
Und erst in diesem Zuge kam die Postenschacher-Causa ins Rollen. Denn Schmid musste, um den Kronzeugenstatus zu erhalten, auch auf Verdachtslagen hinweisen, auf die die Ermittler noch nicht selbst gekommen waren.
Und deshalb taucht der Name Schmid immer wieder in den den verschiedensten Prozessen auf. Einmal als Zeuge in dem Falschaussage-Prozess gegen den früheren Kanzler Kurz, in dem dieser in zweiter Instanz freigesprochen wurde.
Dann in der sogenannten Umfragenaffäre. Und aktuell eben in der Causa Postenschacher.
-
Antrag auf Mittagspause
Der vierte Antrag Rohreggers geht wieder ins Leere: Der Angeklagte ist über die Befragungen informiert worden, das müsse nicht zur Gänze und im gesamten Wortlaut sein.
Dem Verteidiger stehe es auch frei, auf eine ergänzende Information selbst hinzuwirken. Heißt: Er kann ja mit seinem Mandanten reden.
Die Richterin schaut zu Rohregger.
Der sagt: "Ich habe nichts mehr."
Nein, doch: "Ich beantrage eine Mittagspause."
Auch dieser Antrag ist abgewiesen. "Wir fangen einmal an", sagt sie.
Vorhang auf für Thomas Schmid.
