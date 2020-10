Wien-Wahl: Mehrheit im Bundesrat wird knapp

Die türkis-grüne Regierung hat derzeit keine Mehrheit in der zweiten Parlamentskammer, dem Bundesrat. Die Opposition kann mit ihrer Mehrheit Gesetze an den Nationalrat zurückverweisen und somit verzögern. Der Bundesrat setzt sich gemäß den Kräfteverhältnissen in den Landtagen zusammen – und da wird die Wien-Wahl am Sonntag für Verschiebungen sorgen. Durch den bevorstehenden Einbruch der FPÖ werden im Bundesrat die Fraktionen der Bundesregierung gestärkt, die der Opposition geschwächt werden.

Derzeit stellen Türkise und Grüne gemeinsam 27 der 61 Bundesräte. Dieses Verhältnis wird sich nach dem Sonntag verändern, die Kurz-Kogler-Koalition wird gestärkt.