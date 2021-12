Was macht eigentlich Bundeskanzler Alexander Schallenberg heute?

Seit heute Früh wird ja spekuliert, dass es in Folge des Rückzugs von Sebastian Kurz als Partei- und Klubchef eine Neuaufstellung in der ÖVP gibt – mitsamt neuem Kanzler, der Karl Nehammer heißen könnte.

Was macht also Alexander Schallenberg an einem Tag wie diesem?

Die Antwort lautet: Schallenberg ist gerade in einer Sitzung des Bundesrats, wo die FPÖ eine dringliche Anfrage zum Thema Corona gestellt hat. Um 16.25 Uhr war er am Wort.

Noch-Kanzler Schallenberg kritisierte die FPÖ als „widerwärtig“, da sie einen Konnex zwischen den Corona-Maßnahmen und den Gräueln des Nazi-Regimes ziehen. Die Blauen seien „Geisterfahrer“ in der Pandemie, ihre Aufrufe würden „immer schriller“, sie würden sich selbst immer weiter ins Eck treiben.

Eine Stellungnahme zum Abschied von Kurz und zu den Ablösegerüchten um seine Person gab Schallenberg noch nicht ab.