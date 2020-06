VP-Minister: "Banken bei Hypo-Kosten einbeziehen"

Für eine Verlängerung der Bankenabgabe sprach sich am Dienstag auch Grün-Mandatar Werner Kogler aus. Die Kosten der Bankenrettungsprogramme würden sich bis Jahreswechsel wohl auf bis zu zehn Milliarden Euro summieren, fürchtet Kogler. „Der Finanzsektor muss die nächsten zehn bis 20 Jahre alles abbezahlen, was er an Schäden verursacht hat.“

Kogler plädierte auch für eine Reform der Bankenabgabe: „Wir brauchen eine Bankenabgabe Neu, die stärker die spekulativen Geschäfte belastet.“ In Sachen Hypo drängt Kogler darauf, ein Gesetz zu verabschieden, um die schlechten Teile in eine „ Bad Bank“ auszulagern. Zudem will er einen U-Ausschuss im Parlament einsetzen.