Faymann kämpft um den Kanzler

KURIER: Herr Bundeskanzler, nach den Frühjahrswahlen gibt es jetzt Umfragen, wonach die SPÖ gleichauf mit der ÖVP liegt. Was haben Sie falsch gemacht?

Werner Faymann: Ich möchte am Wahltag als Erster durchs Ziel gehen und habe auch ein gutes Gefühl. Es wird über unsere Themen diskutiert, klassische SPÖ-Themen wie Beschäftigung, Wohnen, Jugendarbeitslosigkeit.

Aber eines hat sich verändert: Jetzt trauen viele dem ÖVP-Chef Spindelegger zu, Erster zu werden, das war vor einem Jahr noch nicht so.

Ich traue es Herrn Spindelegger nicht zu. Aber ich freue mich auf den politischen Wettbewerb, wo jeder sagt, wie er das Land geführt hat und was er für die nächsten Jahre vorhat. Diese Regierung hat eine gute Bilanz: Die geringste Jugendarbeitslosigkeit, Kampf gegen Steuerbetrug und Spekulation und eine klare europäische Politik.

Der Vizekanzler hat in seiner jüngsten „Österreich-Rede“ gesagt, er möchte „gestalten und nicht verwalten“. Das müssen Sie als Spitze gegen Ihre Person verstanden haben.

Ich erlebe gerade beim Lehrerdienstrecht eine Blockade. Wir wollen, dass neu eintretende Lehrer länger in der Schule sind und dafür auch mehr Geld bekommen. In der Privatwirtschaft wird so etwas ganz normal akzeptiert. Der Beamtengewerkschaftschef Neugebauer blockiert aber alles seit einer Periode. Da könnte der Vizekanzler ja anfangen zu gestalten.

Wird es vor der Wahl ein neues Dienstrecht für Lehrer geben?

Ich hoffe sehr. Es geht um Wettbewerbsfähigkeit. Ein bisschen Zeit gebe ich den Verhandlern noch, aber dann werde ich eingreifen. Die ÖVP plakatiert Wirtschaft, aber das wirkt nicht glaubwürdig, wenn Neugebauer draufsteht.

Sie könnten ja mit der ÖVP gemeinsam das neue Dienstrecht auch gegen die Gewerkschaft beschließen.

Ja, das wäre möglich, aber ich wünsche mir ein Verhandlungsergebnis.

Theoretisch könnten Sie ja jetzt, zum Ende der Legislaturperiode, mit den Oppositionsparteien ein neues Dienstrecht beschließen.

Es wäre theoretisch denkbar, aber ich wünsche es mir nicht. Ich möchte ja eine gute Basis in der Regierung erhalten.

Offen ist aber mehr denn je, wer dann Erster und wer Zweiter ist. Ihr Kanzlerbonus in den Umfragen ist nicht höher als der Vizekanzler-Bonus.

Wir haben gemeinsam eine gute Leistungsbilanz – wenn ich an die Wirtschaftsdaten denke oder die geringste Arbeitslosenrate in Europa. Das ist für mich der eigentliche Kanzlerbonus.

Franz Vranitzky hat als Kanzler seinen ÖVP-Vize auf Distanz gehalten. Bei Ihnen hat man den Eindruck, Sie wollen mit Spindelegger eine Doppelspitze darstellen. Ist das strategisch richtig?

Die Durchschnittsdauer der Regierungen seit Bruno Kreisky war drei Jahre, ich habe jetzt schon fünf Jahre in einer schwierigen Phase regiert. Wir reden von der größten Krise seit den 30er-Jahren. Wir haben eine Steuerreform durchgeführt, die Sparguthaben gesichert und investiert. Es war richtig, dass wir das als Regierungsspitze gemeinsam getragen haben. Das Nachgeben in der Führung war für das Land wichtig.

Aber jetzt will der Vizekanzler Ihren Job.

(Lacht) Ja, wer weiß, wer aller Chefredakteur vom KURIER werden will.

Aber das sagt keiner offen. Bei Ihnen gibt es die Ansage des Vizekanzlers.

Ja, aber das sagt auch der Strache, und der Bucher wollte Landeshauptmann von Kärnten werden. Ein Wettbewerb schadet nicht, ganz im Gegenteil. Bei den vielen Diskussionen, auch im Fernsehen, werde ich schon sagen, wo wir uns von den anderen Parteien unterscheiden. Aber ich werde auch sagen, wer Stabilität statt Chaos will, wer keine unversöhnlichen Gegensätze wie in Ungarn will, der soll wissen, dass ich als Kapitän wieder auf Gemeinsamkeiten setzen werde.

In der Frage Europa sind Sie mit der ÖVP weitgehend einig. Wie wird Ihr Europa-Slogan im Wahlkampf sein?

lch bin überzeugt, mit einer gemeinsamen Politik in Europa nützen wir unseren Interessen am meisten, können wir die Beschäftigung hochhalten. Wir brauchen die Kaufkraft in Europa. Autos kaufen keine Autos, sondern nur Menschen kaufen Autos. Wir sind der größte Zulieferer der Autoindustrie, zehn Prozent unserer Arbeitsplätze hängen davon ab. Den internationalen Wettbewerb schaffen wir nur mit einem gemeinsamen Europa, wer dagegen ist, gefährdet Arbeitsplätze. Wir haben in unserem Parlament mehr antieuropäische Parteien, die alles zerstören wollen, als andere Länder. Aber auch diese drei haben nach der Feuerwehr Europa gerufen, als in Zypern die Sparguthaben gefährdet waren.