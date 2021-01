Strategie für Senioren: Auch rascheres Impfen braucht Geduld

In Kärnten etwa will man kommende Woche mit den Pflegeheimen und Krankenanstalten fertig sein. Übrig bleibende Impfdosen werden dann sofort an über 80-Jährige verimpft, die nicht in Pflegeheimen sind. Organisiert wird das dort so: Die Gemeinden sollen sich an die über 80-Jährigen wenden und sie fragen, ob sie sich impfen lassen wollen.

Diese Liste melden die Gemeinden ans Land. Übrig gebliebene Impfdosen werden dann zur ÖGK-Bezirksstelle gebracht, wo geimpft wird. In Wien kann man sich ab 18. Jänner auf einer Plattform vormerken lassen. Das Burgenland deponierte bei der Konferenz, dass man – wie bei den Testungen – auf die Unterstützung des Heeres zähle.