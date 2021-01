Corona: Massenimpfungen in den Spitälern

Kärnten

Nach der Beschleunigung auf Bundesebene passt auch Kärnten seinen Impfplan an. Bis Ende kommender Woche will das Land mit dem Impfen in Pflegeheimen bereits fertig sein – alle, die geimpft werden wollen, sollen bis dahin die erste Dosis bekommen. Von den 6.000 Bewohnern und 3.000 Mitarbeitern werden dann mehr als die Hälfte geimpft sein. Als nächste Gruppe sind die Bediensteten in den Krankenanstalten an der Reihe. Nicht verbrauchte Impfdosen sollen an alte Menschen, die zu Hause wohnen, verabreicht werden.

Oberösterreich

Das Land OÖ agiert in drei Phasen: In der ersten wird im Jänner neben Bewohnern und Mitarbeitern in Alten- und Pflegeheimen auch das Personal der Krankenanstalten geimpft. Im Februar soll Phase II starten. Vorrang haben dann Risikopersonen und Personen kritischer Infrastruktur. In Phase III ab April sollen dann so viele Impfstoffe zur Verfügung stehen, dass die Allgemeinbevölkerung an der Reihe ist. Bestellt werden laut Land so viele Dosen wie maximal vonseiten des Bundes möglich ist. Nach derzeitigem Stand rund 40.000.