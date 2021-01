Dänemark impft acht Mal so schnell wie Österreich: Wie machen die das?

Die Dänen sind digitale Vorreiter

Wie das geht? Indem man eine außerordentlich gute Infrastruktur geschaffen hat – das ist zumindest einer der Gründe. Die Impfdosen konnten zügig verabreicht werden, da gut vorgesorgt wurde, wie Jens Lundgren in einem Interview mit der Welt sagt. Der Mediziner ist Professor für Ansteckungskrankheiten an der Universität Kopenhagen und berät die dänische Regierung bei der Bekämpfung der Pandemie. Das gilt vor allem für die digitale Sphäre: Jeder Bürger in Dänemark hat eine staatliche Mailadresse, über die er bei Interesse mit Termin ins nächstgelegene Impfzentrum gebeten wird. Abgewickelt wird die Anmeldung über eine zentrale, leicht erreichbare Impfseite des Ministeriums.

Auch in der Logistik hat man vorgesorgt. So soll die zweite Dosis des Biontech-Pfizer-Vakzins demnächst nicht - wie in vielen anderen Ländern - schon nach drei Wochen verabreicht werden, sondern erst nach zwölf. So schafft man Kapazitäten und auch Spielraum, da nicht klar ist, wann die nächsten Lieferungen eintreffen werden. Selbiges wird in Großbritannien praktiziert.

Geimpft wird zudem in großen Zentren, nicht dezentral – erscheint also jemand nicht zu seinem Termin, muss nicht aufwändig nach einem Ersatz gesucht werden. Oder jemand kommt an die Reihe, der eigentlich nicht zur Risikogruppe zählt.