Kontinent der Skeptiker: Europäer lassen sich nur ungern impfen

In Europa gibt es von diesen Skeptikern im weltweiten Vergleich besonders viele – und ihre Zahl ist seit Beginn der Pandemie vor neun Monaten sogar noch gestiegen. Besonders ausgeprägt ist die Zurückhaltung interessanterweise in einigen Ländern, in denen das Virus stark wütete: In Frankreich etwa wollen sich laut einer Umfrage des Imperial College London nur 35 Prozent impfen lassen; in Spanien nur 41, in Schweden 44. Auch in Österreich, traditionell impfskeptisch, ist es laut Uni Wien gerade einmal ein Drittel, das sich gleich den Stich in den Oberarm geben lassen will. Im Mai waren es noch 48 Prozent.

Woran das liegt? Erklärungen gibt es einige. So war die Impfbereitschaft schon vor der Pandemie in vielen Ländern unterschiedlich – in Frankreich etwa ist Impfskepsis seit Langem verbreitet, da es mehrere Skandale um politische Einflussnahme und Lobbying bei Impfkampagnen gegeben hat. In Österreich ist es die Angst vor Nebenwirkungen oder die fehlende Angst vor einer Erkrankung, die die Skepsis auslösen. Als Verweigerungsgrund wird aber auch die Politik angegeben – Impfskepsis hat nämlich auch mit der politischen Einstellung zu tun. Laut dem Meinungsforschungsinstitut Market lehnen vor allem FPÖ-Anhänger und politisch Indifferente das Vakzin ab, ÖVP- und Neos-Wähler sind hingegen viel offener.