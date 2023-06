Babler gegen Doskozil: Wer wird der neue SPÖ-Parteichef?

Was Mitte April mit der Verkündung der SPÖ-Mitgliederbefragung begonnen hat, gipfelte im Sieg von Hans Peter Doskozil und dem Abgang von Pamela Rendi-Wagner. Am heutigen SPÖ-Sonderparteitag in Linz stellen sich Doskozil und Andreas Babler den 608 Delegierten der Sozialdemokratie.

Ob die Partei nach der Wahl des neuen Vorsitzenden tatsächlich geeint sein wird, bleibt offen. Zumindest die Frage des Vorsitzes soll aber heute geklärt werden. Und damit der Sonderparteitag nicht in ein Chaos ausartet, wurde ein Fahrplan erstellt:

