SPÖ-Chef Doskozil: "Dieses Risiko war mir bewusst“

Er stellte sich vor seiner Abreise noch einem kurzen KURIER-Interview. Zu den notwendigen personellen Entscheidungen wollte er aber noch nicht Stellung nehmen. Dazu tagt am Dienstag der Bundesparteivorstand.

KURIER: Herr Doskozil, sind Sie überrascht, dass die Abstimmung so knapp ausgegangen ist?

Hans Peter Doskozil: Überrascht? Ich bin froh, dass es so ausgegangen ist. Ich war ja nach der Mitgliederbefragung auch dafür, dass dieser Parteitag, diese Abstimmung entscheiden soll. Das Ergebnis muss jetzt erst einmal langsam sacken, das muss sich setzen. Parteivorsitzender zu sein ist etwas ganz Besonderes, wenn man von Herzen Sozialdemokrat ist.

Wann wird der erste Arbeitstag in der Parteizentrale in der Löwelstraße in Wien sein?

Für Montag ist schon ein Termin ausgemacht. Ich will jetzt natürlich einmal alle Mitarbeiter treffen, um ein paar Dinge durchzusprechen und mich persönlich vorzustellen. Das ist das Gebot der Stunde.