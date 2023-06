Doskozils Parteitagsrede: "Was würde uns Kreisky an den Kopf werfen?"

Hans Peter Doskozil darf eröffnen: Das Los hat bestimmt, dass der burgenländische Landeshauptmann vorlegen soll. Und Doskozil beginnt seine Parteitagsrede mit einem Bild - nämlich mit dem von Bruno Kreisky, das in seinem Büro hängt.

"Was würde er wohl sagen, uns an den Kopf werfen? Wie würde er sich über die Dinge aufregen? Was würde er zu Wahlergebnissen sagen?", fragt Doskozil rhetorisch in die Runde - und gibt in seiner ziemlich genau 45 Minuten dauernden Rede einige Antworten.