Bablers Parteitagsrede: "Sozialdemokraten sind Träumer"

Nur kurz, beim Thema Kinderarmut, zügelt Babler das Tempo, senkt seine Stimme. Er spricht von Zuständen, „die wir keine Sekunde hinnehmen dürfen“. Rund 350.000 Kinder in Österreich seien armutsgefährdet. Und wenn er immer wieder von Genossinnen und Genossen höre, er sein ein Träumer, dazu meint Babler: „Wir sind also Träumer, wenn wir all das umsetzen, wenn wir Kinder aus der Armut führen, wenn wir über Arbeitszeitverkürzung oder gleiche Löhne für Frauen sprechen? Dann sag ich euch was: Träumer, das ist einfach ein anderes Wort für Sozialdemokratin oder Sozialdemokrat.“

Aus. Dadurch, dass er sich kaum Sprechpausen gönnt und immer wieder ins Klatschen seiner Anhänger hineinspricht, geht rund ein Drittel seines Referats im Lärm unter. Dafür hat Babler sein gesamtes Programm durchgepeitscht, brachial und dynamisch.

