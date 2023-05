Wolf zu Doskozil: "Wie soll das gehen mit dieser lädierten Stimme?"

Der burgenländische Landeshauptmann musste sich in den vergangenen Jahren mehreren Operationen unterziehen. Zuletzt im Herbst 2022, wo er bereits zum fünften Mal am Kehlkopf operiert werden musste. Was von den Operationen blieb, ist eine rauchige Stimme.

"Was antworten Sie da?"

Ein Handicap - geht es nach Kritikern des Landeshauptmannes. Danach fragte auch ZiB-Anchor Armin Wolf: "Tatsächlich sagen ja einige ihrer Kritiker in der Parteiführung, wie soll das gehen mit dieser lädierten Stimme? Wie sollen Sie einen monatelangen Nationalratswahlkampf führen, mit dutzenden, vielleicht hunderten Wahlversammlungen auf Marktplätzen oder in Hallen, zahllosen Interviews, zig Fernsehkonfrontationen? Was antworten Sie da?

Die Stelle im Interview finden Sie ab Minute 10:40.