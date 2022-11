Doskozil nach Operation erstmals wieder im Büro

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil ist am Allerseelentag erstmals nach seiner bereits fünften Operation am Kehlkopf wieder ins Büro im Eisenstädter Landhaus gekommen und dort mit seinem Büroleiter Herbert Oschep und SPÖ-Klubobmann Robert Hergovich zusammengetroffen.

Zwei Wochen nach dem Eingriff am Uniklinikum Leipzig freue er sich "über einen sehr guten Genesungsverlauf", ließ Doskozil mitteilen. Die behandelnden Ärzte seien überzeugt davon, "dass die aufgetretenen Atemprobleme damit nachhaltig gelöst" seien. „Die Operation ist sehr gut verlaufen und ich befinde mich auf einem raschen Weg der Besserung. Ich möchte mich bei den Burgenländerinnen und Burgenländern für die zahlreichen Genesungswünsche sehr herzlich bedanken. Sie haben mir viel Kraft gegeben“, so der 52-jährige SPÖ-Politiker.

Baldige Übernahme der Amtsgeschäfte

Bereits 10 Tage nach dem OP-Termin am 18. Oktober konnte der burgenländische Landeshauptmann das Spital verlassen. Mittlerweile führe er wichtige Besprechungen bereits wieder selbst und tausche sich regelmäßig mit seinem Büro aus.

„Bereits in den kommenden Tagen möchte ich die Amtsgeschäfte auch wieder formell übernehmen“, kündigte Doskozil an. Vor der OP wollte Doskozil spätestens wieder am 17. November auf die politische Bühne zurückkehren. An diesem Tag muss der Finanzreferent der roten Alleinregierung seine Budgetrede im Landtag halten.