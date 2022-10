LH Doskozil muss wieder operiert werden

Hans Peter Doskozil muss sich neuerlich einer Operation unterziehen. Am kommenden Dienstag soll er am Universitätsklinikum Leipzig behandelt werden, wo er schon zwei seiner bisherigen vier OP`s hinter sich gebracht hat. Spätestens bei der Budgetrede im Landtag am 17. November will er wieder auf die politische Bühne zurückkehren, sagte Doskozil dem ORF.

Er sei im September zu einer routinemäßigen Kontrolle in Leipzig gewesen und dabei sei eine beginnende Verknöcherung und damit eine Engstelle im oberen Kehlkopfbereich festgestellt worden und das behindere die Luftzufuhr und müsse korrigiert werden, erläuterte der 52-jährige Politiker.

Doskozil kämpft seit 2018 mit Stimmband-Problemen. Bereits im Juli 2018 hatte er sich einer ersten Operation unterziehen müssen, im Oktober 2019 einer zweiten, beide Male in Wien. Dann wechselte er auf Empfehlung österreichischer Ärzte zum Universitätsklinikum Leipzig, wo er im März 2020 und dann noch einmal Anfang 2021 operiert wurde.

Bemerkenswert ist die Regelung der Vertretung: Nicht LH-Vize Astrid Eisenkopf, sondern Wirtschaftslandesrat Leonhard Schneemann, der am kürzesten Teil der roten Alleinregierung ist, wird während seiner Abwesenheit das Sagen haben. Aus dem Umfeld Doskozils war schon mehrfach beklagt worden, Eisenkopf sei auch der Opposition gegenüber zu konziliant und zu wenig durchsetzungsstark. Damit werden nun auch wieder Gerüchte über eine zeitnahe Weglobung Eisenkopfs auf den Posten der ersten Landtagspräsidentin laut - sobald man für Landtagspräsidentin Verena Dunst einen anderen Posten gefunden hat.