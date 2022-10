Sozialpartner einig im Kampf gegen Lohn- & Sozialdumping

Besonders anfällig fürs „Pfuschen“ sind Elektroarbeiten, Autoreparaturen, alle Arbeiten rund um den Hausbau und Nachhilfe. Für die burgenländischen Betriebe bedeute der Missbrauch im grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehr ungleiche Wettbewerbsbedingungen. „Gerade deshalb müssen wir kontrollieren, dass die Spielregeln zum Wohle unsere Unternehmer und deren Mitarbeiter eingehalten werden“, unterstrich Nemeth an der Grenze zu Ungarn. Kontrolliert wurde am Dienstag nicht nur in Klingenbach nahe Sopron, sondern auch an vier weiteren Grenzübergängen zu Ungarn und der Slowakei. Die Exekutive stand auch in Nickelsdorf, Rattersdorf, Heiligenkreuz und in Kittsee.