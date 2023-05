Doskozil: "Ich gehe ein großes Risiko ein"

"Alle müssen sich hinterfragen"

Betreffend der SPÖ-Mitgliederbefragung um den Parteivorsitz sagt Doskozil, für die SPÖ werden "jedenfalls wieder bessere Zeiten kommen, die beginnen ab 23. Mai, wenn feststeht, wer diese Partei in das nächste Jahr, in das nächste Jahrzehnt führen wird." Er selbst werde jedenfalls nur dann am Parteitag antreten, wenn er bei der Mitgliederbefragung Platz Eins erreicht.

Sein "persönlicher Maßstab" sei, dass sich alle in der Partei - "auch die Spitzenfunktionäre" - hinterfragen müssten. "Mein Parameter ist, dass die Aufgabe eines Parteivorsitzenden die ist, die Partei voranzubringen - nicht, durch die Partei vorangebracht zu werden", so Doskozil. "Wenn ich mit meinen Werten, dem Zuspruch aus der Bevölkerung der Partei nicht helfen kann, sie nicht nach vorne bringen kann, sondern die Partei mich als Spitzenkandidat ziehen würde, dann weiß ich genau, was ich zu tun habe." Gefragt, wie er dies bei Rendi-Wagner sieht, sagt Doskozil, dies mögen andere beurteilen.

Und welche Rolle hat Doskozil eigentlich für Altkanzler Christian Kern vorgesehen, der sich für ihn ausgesprochen hat? Das will Doskozil nicht beantworten, der Kern jedenfalls als "Top-Politiker" lobt.