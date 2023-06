Parteitag im Detail: Wann der neue SPÖ-Chef feststehen soll

Am späten Samstagnachmittag soll es so weit sein: Dann haben sich die SPÖ-Delegierten für Hans Peter Doskozil oder Andreas Babler als neuen Parteivorsitzenden entschieden. Maximal 608 von 609 zugelassenen Delegierten werden in Linz darüber abstimmen. Wer mit Sicherheit fehlt: Noch-Parteichefin Pamela Rendi-Wagner.

Aber wie genau sieht der zeitliche Ablauf aus? Die Parteizentrale hat dem KURIER einen ungefähren Zeitplan übermittelt. Warum dieser eher nicht halten wird: Durch Wortmeldungen von Delegierten und die allgemeine Debatte dürfte es immer wieder zu Verzögerungen kommen. Moderatorin Sonja Kato führt die Genossinnen und Genossen durch die verschiedenen Programmpunkte. Der Parteitag wird auch via Live-Stream übertragen.

Das geplante Programm im Detail: