SOS-Kinderdorf: Betriebsräte sollen für Kinderschutz einstehen

SOS-Kinderdorf Österreich hat seit Donnerstag einen neuen Aufsichtsrat. Und neben der Tatsache, dass zwei Mitglieder selbst einmal Kinderdorf-Kinder waren – Vorsitzender Friedrich Santner und Mitglied Martin Zernig – fällt noch eine weitere Neuerung ins Auge: Ein Vertreter des Betriebsrats soll in das sechsköpfige Kontrollgremium kooptiert werden, „um die Perspektive der Mitarbeitenden systematisch einzubinden“, wie in der Aussendung erklärt wird.

Was für viele Unternehmen in dieser Größe (rund 2.250 Mitarbeiter, Anm.) eine Selbstverständlichkeit ist, ist für SOS-Kinderdorf durchaus eine Errungenschaft – bedenkt man, dass es auf Ebene des Dachverbands noch vor wenigen Jahren einen heftigen Rechtsstreit zu dem Thema gab.

2018 hat sich der Betriebsrat von „SOS-Kinderdorf International“ mit elf Vertretern in den Aufsichtsrat hineinreklamiert – und wurde vom damaligen Präsidenten Siddhartha Kaul gleich vor die Tür gesetzt.

Auf dem Klagsweg bekam der Betriebsrat zunächst am Oberlandesgericht (OLG) Recht. In Österreich ist die Beteiligung von Personalvertretern gesetzlich vorgesehen. Auf zwei gewählte Aufsichtsratsmitglieder kommt ein Mitglied aus dem Betriebsrat, um die Interessen der Arbeitnehmer und jene des Unternehmens, das die Arbeitsplätze zur Verfügung stellt, zu vertreten.