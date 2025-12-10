SOS-Kinderdorf: Ex-Geschäftsführer Moser wurde gekündigt

Als Geschäftsführer war er schon länger freigestellt, jetzt trennt sich SOS-Kinderdorf im Zuge des Missbrauchsskandals auch formal von Christian Moser. Das teilte die Organisation der APA am Mittwochnachmittag mit. Mosers Vertrag sei mit 5. Dezember gekündigt worden, hieß es. SOS-Kinderdorf ersuchte in diesem Zusammenhang um Verständnis, "dass aus arbeitsrechtlichen Gründen" keine weiteren Angaben gemacht werden könnten.

Seine Aufgaben hat im November bereits die neue Geschäftsführerin Caroline Porcham übernommen.

Moser war seit 1996 für die Kinderschutzorganisation tätig, seit 2008 war er im Geschäftsführer-Team. Im Zuge der Missbrauchscausa dürfte er ein relevanter Mitwisser gewesen sein, ermittelt wird gegen ihn derzeit nicht.